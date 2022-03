Éliminée dès les barrages, l'Italie ne participera pas à la Coupe du monde au Qatar

Le sélectionneur de la Squadra Azzurra, Roberto Mancini, s'est dit "désolé" pour ses joueurs. "Difficile de commenter un match où on a tiré peut-être quarante fois au but (32 fois, ndlr) sans marquer… et subir un but à la 92e minute. (…) C'est la loi du football", a-t-il constaté, amèrement. La Macédoine, globalement inoffensive pendant 90 minutes, a gagné le droit d'aller en finale de barrage au Portugal pour tenter un nouvel exploit : aller pour la première fois de son histoire à la Coupe du monde.