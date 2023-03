En conflit avec Schweinsteiger, Mourinho "mérite la prison" d’après un membre de la FifPro

Bastian Schweinsteiger, l'international allemand ne semble en effet pas entrer dans les plans du technicien portugais, qui l'a envoyé s'entraîner avec la réserve du club mancunien. Pire, le champion du monde était absent du groupe des Red Devils qui a affronté Everton (0-0), lors d'un match hommage au capitaine Wayne Rooney, où Mourinho avait pourtant fait participer 22 joueurs.

"C'est clairement une tentative d'intimidation. En Slovénie, nous aurions pu inculper Mourinho et réclamer la peine la plus élevée, trois ans de prison", a déclaré à la BBC Dejan Stefanovic, avocat et membre de la FifPro pour la Slovénie. "Ces actes sont faits pour décourager Bastian. Mourinho est un mauvais exemple, je n'hésiterai pas à le poursuivre", a-t-il ajouté.

"S'il y a harcèlement, cela mérite une peine de prison, qui peut aller jusqu'à trois ans"

"Dans le cas présent, le code pénal est très clair. S'il y a harcèlement, cela mérite une peine de prison, qui peut aller jusqu'à trois ans." Et Stefanovic est prêt à apporter son aide à l'ancien joueur de Bayern Munich. "Schweinsteiger devrait se tourner vers la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels et déposer plainte. Moi, je réclamerai une sanction pour Mourinho", a assuré Stefanovic.

L'attitude de Mourinho a également été pointée du doigt par Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern, qui estime que le traitement de "Schweini" a entaché la réputation de MU."J'ai du mal à y croire. Il y a un ou deux joueurs qui vont réfléchir longuement avant de rejoindre un tel club", a-t-il confié au quotidien Bild. Le nouvel entraîneur du Bayern Carlo Ancelotti a exclu jeudi un retour du joueur dans le club bavarois, alors que Rummenigge avait ouvert la porte à l'un des enfants chéris du public allemand.