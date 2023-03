EN DIRECT - France-Pays de Galles : les Bleus veulent terminer sur une victoire... et sur un nouveau sacre dans le Tournoi

Plus que le XV du Poireau, largement à la portée des coéquipiers d'Antoine Dupont, c'est surtout d'eux-mêmes - avec le risque de surjouer après la victoire grisante à Twickenham - que les Bleus doivent se méfier. "On a connu des hauts et des bas et on sait qu'à ce niveau, il ne faut pas se relâcher, baisser notre vigilance, sinon on retombe dans nos travers, avec des matchs perdus ou qui se jouent à des détails à la dernière action", rappelle le demi de mêlée toulousain. "On va se concentrer sur nous et faire le meilleur match possible", conclut le capitaine tricolore.