EN DIRECT - Angleterre-Sénégal : combat de "Lions" pour une place en quarts de finale

Cette fois, plus le droit à l'erreur. Impressionnante contre l'Iran (6-2) puis relativement décevante contre les États-Unis (0-0) et le Pays de Galles (3-0), l'Angleterre débute ce dimanche une deuxième compétition. Des matchs où la marge d'erreur est réduite à peau de chagrin et où la moindre défaite est synonyme de retour à la maison. L'ambition est de faire au moins aussi bien qu'en 2018, où les sujets de sa Majesté avaient terminé à la quatrième place.