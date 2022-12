Argentine-Australie : les "Socceroos" rêvent de sortir la bande à Messi

L'Argentine connaîtra-t-elle le même destin ? Léo Messi et ses coéquipiers sont sans doute les mieux placés pour savoir que cette Coupe du monde réserve son lot de surprises. Lors de la phase de poules, l'Albiceleste a débuté par une défaite inattendue face à l'Arabie Saoudite (1-2), et a frôlé l'élimination, avant de finir en tête du groupe C pour éviter la France. C'est d'ailleurs en huitièmes de finale que les Argentins ont pris la porte en 2018, la faute, notamment, à une reprise au second poteau de Benjamin Pavard.

Quatre ans plus tard, pour la - probable - dernière Coupe du monde de Léo Messi, l'Albiceleste rêve d'offrir un titre mondial au plus célèbre des Argentins. Le vainqueur de cette rencontre entre l'Argentine et l'Australie défiera, en quarts de finale, les Pays-Bas ou les États-Unis, qui s'affrontent plus tôt dans la journée.

Suivez le huitième de finale entre l'Argentine et l'Australie :