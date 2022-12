EN DIRECT - Japon-Croatie : les vice-champions du monde visent les quarts de finale face aux surprenants Nippons

Mais, en face, le Japon est en pleine confiance. Les Nippons se sont sortis d'un groupe extrêmement relevé en s'imposant contre l'Allemagne (2-1) puis contre l'Espagne (2-1), précipitant ainsi la chute de la Mannschaft. Excusez du peu. Arrivés en tête de leur poule, les Samouraï Blue ambitionnent désormais de se qualifier pour le premier quart de finale de Coupe du monde de leur histoire. "Je pense que la sélection japonaise cette année est la plus forte de l'histoire du football japonais. On veut battre la Croatie", pose le vétéran Yuto Nagatomo. "Si on arrive avec de la peur, on ne pourra pas mettre en place notre jeu. Il faut que l'on joue avec du courage. [...] On veut se battre comme les samouraïs", annonce encore le défenseur. Les Croates sont prévenus.