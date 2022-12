EN DIRECT - Pays-Bas-Argentine : la bande à Messi veut la peau des "Oranje"

Pour espérer s'offrir une troisième couronne, après celles de 1978 et de 1986, l'Argentine devra passer l'obstacle des Pays-Bas. Toujours invaincus depuis le début du Mondial - au contraire de leur adversaire du jour - et même depuis la prise de fonction de Louis Van Gaal (14 victoires, 5 nuls), les Oranje avancent masqués au Qatar, mais non sans ambition. Sans être époustouflants, ils se sont hissés en quarts de finale, notamment grâce à leur solidité défensive (2 buts encaissés en 4 matchs).