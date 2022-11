EN DIRECT - Pologne-Argentine : victoire impérative pour l’Argentine de Lionel Messi

Du côté de la Pologne, le problème est quasiment similaire. Malgré sa victoire contre l’Arabie saoudite (2-0) et son match nul contre le Mexique (0-0), la qualification n’est pas encore assurée. Mais, à l’inverse de l’Argentine, un match nul pourrait suffire aux "Blanc et Rouge". Les Polonais termineraient, au pire, deuxième du groupe C en cas de victoire des Saoudiens contre les Mexicains. Après avoir ouvert son compteur en Coupe du monde, Robert Lewandowski essayera d’être, à nouveau, l’homme du match pour permettre à sa nation de se qualifier au prochain tour.