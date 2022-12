EN DIRECT - Croatie-Maroc : les Lions de l'Atlas en quête d'une médaille historique

Walid Regragui, le sélectionneur marocain, peine toujours à masquer sa déception. "On est à la place du con quand on est troisième ou quatrième", regrettait-il vendredi devant la presse. Mais il veut tout de même motiver ses joueurs pour décrocher une dernière victoire. "Finir troisième, en terme d'image, ce serait magnifique : on est sur le podium du monde", lançait-il ensuite. La Croatie nourrit certainement les mêmes ambitions.