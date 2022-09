EN DIRECT - Ligue des nations : suivez Danemark-France, ultime match des Bleus avant le Mondial

Ultime test avant le Mondial. L'équipe de France se rend ce dimanche à Copenhague (20h45) pour affronter le Danemark dans le cadre de la sixième et dernière journée de Ligue des nations. À moins de deux mois de la Coupe du monde, les Bleus disputent leur dernière rencontre avant de se rendre au Qatar. Un match en forme de répétition générale, avant une compétition dans laquelle ils croiseront à nouveau leurs adversaires du soir.

À plus court terme, l'enjeu est tout aussi fort pour les hommes de Didier Deschamps. Troisièmes de leur poule de Ligue des nations avant cette rencontre, les Bleus ne peuvent plus espérer terminer en tête et ainsi rejoindre le "Final four" pour défendre leur titre acquis l'an dernier. C'est même l'omble de la relégation en deuxième division qui plane sur les champions du monde : seule une victoire au Danemark, qui vise de son côté la première place, leur assurerait le maintien.