EN DIRECT - Allemagne-Espagne : suivez le choc du groupe B entre deux des favorites pour le titre

C'est l'un des chocs de cette phase de poules. Ce mardi, dès 21h, l'Allemagne et l'Espagne s'affrontent au Brentford Community Stadium, dans l'ouest de Londres, pour l'une des affiches les plus alléchantes de cette première partie de l'Euro féminin. À la clé, pour l'équipe victorieuse, une possible place en quarts de finale.

Pour les deux sélections, cette rencontre sera également l'occasion de jauger leurs chances de victoire finale. Toutes deux ont démarré la compétition par un succès, la Mannschaft l'ayant emporté devant le Danemark (4-0), tandis que la Roja n'a fait qu'une bouchée de la Finlande (4-1). Cette fois, elles affrontent un adversaire d'un tout autre calibre, pour une rencontre entre ambitieuses.