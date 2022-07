EN DIRECT - Euro 2022 : les Bleues lancent leur tournoi contre l'Italie

La France, troisième nation mondiale, a hérité d'un groupe largement à sa portée, également composé de la Belgique et de l'Islande. Toutefois, elle débute probablement par l'opposition la plus relevée avec des Transalpines désormais 14e au classement Fifa et portée par Cristiana Girelli, Barbara Bonansea ou encore Sara Gama. Ces dernières ne s'avancent d'ailleurs pas en victime expiatoire et espèrent bien réaliser l'exploit.

"Pour affronter une équipe aussi forte que la France, nous devons dépasser nos qualités physiques et techniques. Et pour cela, nous devons être unies et tactiquement au point, à l'italienne", a estimé la sélectionneuse Milena Bertolini. Point positif, les Bleues pourront compter sur quelque 470 supporters parmi les 9.500 spectateurs attendus au New York Stadium de Rotherham.