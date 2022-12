EN DIRECT - Cameroun-Brésil : la Seleção vise la première place, les Lions indomptables rêvent des 8es

Tite, le sélectionneur brésilien, a d'ores et déjà prévu de faire tourner. Le revers de la France, battue par la Tunisie (1-0) après une large revue d'effectif, ne l'a pas dissuadé. "C'est un risque (de beaucoup changer l'équipe), la Tunisie a gagné contre la France. Cependant, un sélectionneur ne peut faire son diagnostic que sur la pratique, pas sur la théorie, il faut donner des possibilités à nos joueurs", a déclaré le sélectionneur des quintuples champions du monde devant la presse. "Je ne peux mesurer l'apport des joueurs que si je peux les utiliser, si je les vois en action."

En face, le Cameroun espère en profiter, et réitérer l'exploit de 2003, lorsque les Lions indomptables avaient battu le Brésil en Coupe des confédérations. "Il nous faut trois points, peu importe comment, on va dormir avec et manger avec ça en tête", a insisté le sélectionneur Rigobert Song, qui affrontera un Brésil toujours privé de Neymar. "On l'a déjà fait et on peut le refaire." En cas de victoire, le Cameroun devra espérer un résultat favorable entre la Suisse et la Serbie, qui s'affrontent dans le même temps.