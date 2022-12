EN DIRECT - Les droits sociaux bientôt pris en compte dans l'attribution des Mondiaux ?

VERS UN ACCORD AVEC LA FIFA POUR LES DROITS SOCIAUX ?





Le directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT) est "raisonnablement optimiste" quant à la conclusion d'un accord avec la Fifa pour la prise en compte des droits sociaux dans l'attribution des Mondiaux de football, après les critiques portant sur l'édition 2022 au Qatar.





L'agence onusienne propose de "procéder à une revue diligente des pays candidats" à l'organisation du Mondial, a expliqué lors d'un entretien à l'AFP Gilbert F. Houngbo, qui a rencontré dimanche à Doha le patron de la Fifa, Gianni Infantino. "Toutes les discussions qu'on a eues jusqu'à présent me portent à croire que la Fifa est plus que déterminée à s'assurer que, dans les prochaines Coupes du monde, la question du social et du respect des normes de travail soit critique."