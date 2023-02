EN DIRECT - Crise à la FFF : Noël Le Graët a démissionné durant le Comex de ce matin

La fin d'une ère pour le football français ? Embourbé dans les polémiques et mis sous pression par l'accablant rapport d'audit de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR), Noël Le Graët devrait annoncer sa démission de ses fonctions de président de la FFF, ce mardi. C'est en tout cas l'issue, au terme du comité exécutif de la plus puissante fédération sportive du pays, qu'anticipe son entourage. "La balle est dans son camp, lui seul décidera. Mais il sait que la pression est terrible. Je pense qu'il prendra ses responsabilités comme il l'a toujours fait", assure à l'AFP l'un des membres du "Comex". Deux autres membres interrogés évaluent à "99%" les chances de voir le dirigeant s'effacer.