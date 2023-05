EN DIRECT - Ligue des champions : mal embarqué, l'AC Milan compte sur ses Français pour renverser l'Inter

L'optimisme est d'autant plus de mise pour les hommes de Stefano Pioli que Rafael Leao, remis de sa blessure à l’adducteur, devrait faire son retour et redistribuer, ainsi, toutes les cartes dans une attaque qui a semblé impuissante à San Siro. Le Portugais, qui a récemment prolongé avec le club lombard, pourra compter sur ses coéquipiers français - Mike Maignan dans les cages, Théo Hernandez à gauche de la défense et Olivier Giroud en pointe - pour renverser des Nerazzurri en pleine confiance. Mais il faudra faire (bien) mieux que les dernières prestations (une victoire sur les cinq derniers matchs toutes compétitions confondues) pour faire douter Edin Dzeko et les siens. Le tout sans Ismaël Bennacer, blessé pour le reste de la saison, et Zlatan Ibrahimovic, toujours embêté par son mollet droit.