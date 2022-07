EN DIRECT - Islande-France : dernier test pour les Bleues avant les quarts

Les Bleues en quête de certitudes. Quatre jours après leur victoire face à la Belgique (2-1), synonyme de qualification pour les quarts de finale et de première place du groupe D, les joueuses de Corinne Diacre affrontent ce lundi soir (21h) l'Islande, pour leur dernier match de poule avant la phase à élimination directe.

L'occasion pour l'équipe de France de passer en revue une partie de l'effectif, mais surtout d'engranger de la confiance, après une dernière rencontre en demi-teinte et la perte de son attaquante star, Marie-Antoinette Katoto. La joueuse du Paris Saint-Germain, vedette offensive des Bleues, est forfait pour l'ensemble du tournoi. La faute à une entorse du genou droit, additionnée d'une lésion du ligament croisé antérieur et d'une fissure du ménisque, qui l'a contrainte à rentrer en France plus tôt que prévu.