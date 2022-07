EN DIRECT - Euro 2022 : suivez la première demi-finale entre l'Angleterre et la Suède

En plus de ce bloc costaud et très homogène, les Scandinaves peuvent aussi compter sur de belles individualités en attaque, capables de faire la différence à tout moment. Blackstenius, Rölfo, Asllani - qui a marqué un but de grande classe contre les Pays-Bas - ont ainsi déjà trouvé la faille depuis leur arrivée outre-Manche. L'ancienne parisienne est, en plus, la meilleure passeuse de cet Euro (3 caviars, à égalité avec les Anglaises Mead et Kirby). La patte droite de la métronome suédoise, et sa capacité à servir ses partenaires dans les bonnes conditions, constitue, à n'en pas douter, l'une des clés de cette demi-finale.

Place à ce choc qui promet.