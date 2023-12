EN DIRECT - Euro 2024 : groupe facile ou poule de la mort pour les Bleus... suivez le tirage au sort

Après s'y être facilement qualifiée, la France attend désormais de savoir à quelle sauce elle va être mangée lors du prochain Euro (en Allemagne du 14 juin au 14 juillet). Placés dans le premier chapeau, ce qui devrait normalement les préserver d'un groupe trop relevé, les Bleus vont connaître leurs adversaires du premier tour ce samedi, à Hambourg. Le tirage au sort est à suivre en direct et en intégralité sur TMC et MYTF1, à partir de 18h.

L'ALLEMAGNE DANS LE GROUPE A À noter que l'Allemagne, en tant que pays hôte, va être directement placée dans le groupe A. GUY STÉPHAN POUR REPRÉSENTER LES BLEUS Didier Deschamps absent pour des raisons médicales, c'est Guy Stéphan qui représentera l'équipe de France, ce samedi, à Hambourg. QUEL TIRAGE POUR LES BLEUS ? Têtes de série, les Bleus devraient être épargnés par ce tirage au sort, mais ne sont pas à l'abri d'affronter des adversaires redoutables. DESCHAMPS ABSENT Une fois n'est pas coutume, Didier Deschamps n'assistera pas à la cérémonie du tirage au sort ce samedi. Le sélectionneur français a subi "une petite intervention chirurgicale" en début de semaine. LA COMPOSITION DES CHAPEAUX L'ensemble des équipes ont été versées dans quatre chapeaux, en fonction de leurs résultats durant les éliminatoires. Les poules de l'Euro 2024 seront composées d'une formation issue de chacun de ces pots. À noter que les vainqueurs des barrages ne seront pas connus avant plusieurs mois.

Pot 1 : Allemagne (hôte), Portugal, France, Espagne, Belgique, Angleterre Pot 2 : Hongrie, Turquie, Roumanie, Danemark, Albanie, Autriche Pot 3 : Pays-Bas, Écosse, Croatie, Slovénie, Slovaquie, République tchèque Pot 4 : Italie, Serbie, Suisse, Barragiste A, Barragiste B, Barragiste C BIENVENUE Bonjour, bienvenue sur ce live pour suivre le tirage au sort de l'Euro 2024. La cérémonie, qui se déroule à Hambourg, doit débuter à 18h.

Quelques minutes pour déterminer plusieurs semaines de compétition. Après une brillante campagne d'éliminatoires - sept victoires en huit matchs, 29 buts marqués et 3 encaissés -, l'équipe de France connaît ce samedi l'identité de ses premiers adversaires lors de l'Euro 2024, à l'occasion du tirage au sort organisé à Hambourg (en direct sur TMC et MYTF1 à partir de 18h).

Logiquement placés ans le premier chapeau, les joueurs de Didier Deschamps (qui est absent pour l'occasion pour des raisons médicales), doivent être versés dans une poule avec une sélection de chaque pot (2, 3 et 4). Si leurs résultats très satisfaisants leur garantissent de ne pas croiser certains mastodontes du continent - à l'instar de l'Angleterre, le Portugal ou l'Allemagne, pays hôte - dès le premier tour du tournoi (14 juin-14 juillet), les Bleus ne sont pas à l'abri d'un tirage relevé. Des équipes comme le Danemark, la Croatie ou encore l'Italie, tenante du titre, toutes présentes sur la ligne dans des pots différents, pourraient, potentiellement, être placées dans le même groupe que les tricolores.

Au contraire, le niveau moyen du chapeau 2, en raison des modalités de répartition liées aux qualifications, peut laisser espérer aux Français d'avoir un début d'Euro plus facile. Un scénario idéal les emmènerait, par exemple, à croiser le fer avec l'Albanie, la Slovénie et le Vainqueur du barrage C (Géorgie, Luxembourg, Grèce ou Kazakhstan).

Suivez avec nous le tirage au sort de l'Euro commenté sur TMC par Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu et Rio Mavuba.