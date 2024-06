Le Real Madrid affronte le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des champions, ce samedi (21h), à Wembley. Les "Merengue" peuvent rentrer encore un peu plus dans l'histoire du football continental en remportant une quinzième fois cette compétition. Cette rencontre au sommet est à suivre en direct et en intégralité en notre compagnie.

Le point final de la saison 2023-24 pour les clubs européens. Après un exercice palpitant, le Borussia Dortmund et le Real Madrid s'affrontent samedi (21h) en finale de la Ligue des champions. Un feu d'artifice prévu dans la mythique enceinte londonienne de Wembley.

Les Espagnols partent nettement favoris de cette confrontation, eux qui ont notamment éliminé le tenant du titre Manchester City et le Bayern Munich. Il faut dire que leurs 14 coupes aux grandes oreilles ont de quoi faire pâlir n'importe quelle formation. Mais sur le terrain aussi, les joueurs de Carlo Ancelotti ont prouvé qu'il fallait compter sur eux cette saison. Dans le sillage de Jude Bellingham et de Vinicius Jr., qui se sont définitivement affirmés comme les meilleurs joueurs de la planète à leur poste, ils ont dominé la concurrence de la tête et des épaules, ne subissant que deux revers, à chaque fois contre l'Atletico de Madrid.

Les Merengue peuvent, en plus, compter sur leur (ange) gardien Thibaut Courtois, de retour d'une longue blessure au meilleur des moments. "Lunin a eu la grippe, ça ne lui a pas permis de s'entraîner ni de venir en même temps que nous. Il sera sur le banc et oui, Courtois sera dans les buts", a souligné le coach madrilène en conférence de presse.

Dortmund n'est pas là par hasard

Mais en face, le BVB n'a rien d'une victime expiatoire. Tout au long de cette C1, les Allemands ont prouvé que leur collectif solide pouvait renverser n'importe quelle montagne. Demandez donc à l'Atletico Madrid et au Paris Saint-Germain, tous deux soufflés par la folie jaune. Gardien talentueux, charnière centrale, milieux infatigables et attaquants percutants… Les joueurs d'Edin Terzic ont de solides arguments à faire valoir pour graver une deuxième fois leur nom sur le trophée, après 1997. Ils auront, en plus, à cœur d'offrir à Marco Reus, l'enfant du club, une sortie par la grande porte, lui qui quittera la Ruhr cet été. De quoi leur offrir un supplément d'âme pour espérer, une fois encore, déjouer les pronostics.

A VENIR Finale de la Ligue des champions Le 1 juin 2024 , Wembley Stadium, Londres Borussia Dortmund Real Madrid 0 - 0

Suivez la rencontre entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid dans le live ci-dessus.