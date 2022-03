EN DIRECT - France-Côte d'Ivoire : Giroud et Nkunku titulaires, Mbappé sur le banc

Même s'ils ne seront pas présents au Qatar en novembre prochain, les "Éléphants" restent un poids lourd du continent africain, bourreaux notamment de l'Algérie lors de la dernière édition de la CAN. Ils ne possèdent plus un joueur de la trempe de la légende Didier Drogba, mais les Ivoiriens peuvent encore s'appuyer sur du talent à toutes les lignes. Derrière, le quatuor Aurier-Bailly-Deli-Konan est très complémentaire et rassemble puissance, explosivité et vitesse. Un cran plus haut, le Milanais Franck Kessié devrait gêner l'entrejeu tricolore par son volume de jeu. Surtout, les Bleus vont devoir surveiller l'attaquant de l'Ajax, Sébastian Haller, auteur de sa meilleure saison en carrière (33 buts cette saison, dont 11 en Ligue des champions). Il s'agira d'ailleurs de retrouvailles pour l'ancien joueur de l'AJ Auxerre, passé par toutes les sélections françaises en jeunes (U16 à U21).

Une chose est sûre, les Ivoiriens ne s'avancent pas en victime expiatoire et veulent s'offrir une victoire de prestige contre les champions du monde en titre. "C'est peut-être ce qui se fait de mieux au monde dans les aspects offensifs, donc il faudra être prudent", prévient le sélectionneur Patrice Beaumelle. En 2020, ses joueurs étaient parvenus à accrocher un match nul (1-1) contre la Belgique.