EN DIRECT - Ligue des Champions : le PSG entre en piste face à la Juventus de Turin

La "MNM" et Christophe Galtier entrent en piste. Après une entame de championnat quasi-parfaite (5 victoires et 1 nul en 6 matches, et 24 buts inscrits) le PSG affronte ce mardi soir la Juventus de Turin pour lancer leur saison en Ligue des champions. L'objectif reste le même : enfin décrocher la coupe aux grandes oreilles.

Pour mettre toutes les chances de son côté après les échecs du passé - la finale de 2020 et la demi-finale de 2021 -, le club de la capitale a vu les choses en (encore plus) grand cet été. Les dirigeants ont mis fin à l'ère Mauricio Pochettino, puis mis en place une direction sportive inédite suivi d'un mercato très actif. Néanmoins, Christophe Galtier est celui qui sera le plus scruté ce soir au Parc des Princes. S'il effectue pour l'instant un sans-faute dans sa gestion des stars aux ego surdimensionnés, la Ligue des champions reste une inconnue. Son unique participation en 2019/2020 avec les Lillois s'était en effet soldée par un fiasco : 1 nul, 5 défaites en 6 rencontres.