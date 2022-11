EN DIRECT - OM - Tottenham : la dernière chance de Marseille pour se qualifier en 8e de finale de la Ligue des champions

Pour autant, la mission s'annonce difficile pour les joueurs d'Igor Tudor, empêtrés dans une dynamique négative. Ils n'ont, en effet, gagné qu'à une seule reprise sur leurs six dernières rencontres. Point positif, ce succès a été acquis sur la scène continentale, en déplacement au Sporting Portugal (0-2). "Ce que je peux dire, c'est que je suis très content de l'équipe, mais pas des résultats", a tempéré l'entraîneur croate. "Ça sera le match de l'année parce qu'il a une importance particulière. Avec une victoire, on passe. Et ce serait incroyable compte tenu des dernières campagnes du club en Ligue des Champions", a-t-il encore mis en avant. "C'est possible de gagner. On joue à domicile, avec notre public et j'ai confiance en mes coéquipiers. Je suis ici pour avoir des succès avec ce club et écrire son histoire", abonde Alexis Sanchez, leader offensif des Marseillais (2 buts cette saison en C1).