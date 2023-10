EN DIRECT - Pays-Bas - France : les Bleus peuvent valider leur qualification à l'Euro 2024

Une victoire contre les Bataves, qu'ils ont balayés 4-0 en mars dernier, permettrait d'aborder les deux dernières confrontations, contre Gibraltar (18 novembre, 20h45) et la Grèce (20h45), avec leur billet pour l'Allemagne déjà en poche. Le cas échéant, déjà gratifiés de 15 points, les hommes de Didier Deschamps - qui n'ont toujours pas encaissé le moindre but dans cette campagne - ne pourraient plus être rejoints par les Oranje (9) et la Grèce (9). À noter qu'un match nul peut suffire au bonheur à la bande à Kylian Mbappé, qui reste sur une défaite lors d'un match amical en Allemagne (1-2), à condition que la Grèce s'incline dans le même temps en Irlande (3 points).