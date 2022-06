EN DIRECT - France-Croatie : Benzema et Mbappé titulaires en attaque

Après des résultats mitigés lors de la phase aller de Ligue des Nations, avec 1 défaite face au Danemark (1-2) et deux matchs nuls (1-1) face à l’Autriche et la Croatie, l’Équipe de France, dernière de son groupe, accueille les Croates de Zlatko Dalic, au Stade de France (coup d'envoi 20h45, à suivre en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1info). La victoire est essentielle pour que les Bleus puissent espérer une qualification pour la phase finale de la compétition, dont ils sont les tenants du titre.

Près de 78.000 supporters, dont 1000 Croates, sont attendus à Saint-Denis pour ce qui est la dernière rencontre de l’équipe de France lors de cette saison 2021-2022. La campagne de Ligue des Nations s’achèvera au mois de septembre prochain, à deux mois du lancement de la Coupe du monde au Qatar.