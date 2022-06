EN DIRECT - Ligue des nations : suivez le match des Bleus face au Danemark au Stade de France

Les Bleus remettent leur titre en jeu. Huit mois après avoir remporté la Ligue des nations aux dépens de l'Espagne (2-1), l'équipe de France retrouve la compétition ce vendredi soir (20h45), face au Danemark, dans le cadre de la première journée de la phase de poules.

Sans Didier Deschamps, endeuillé et remplacé par son adjoint Guy Stéphan, les Bleus pourront compter sur leur trio offensif magique, emmené par le duo Karim Benzema, grand favori pour le Ballon d'or, et Kylian Mbappé, en grande forme en fin de saison avec Paris, et soutenu par Antoine Griezmann. Plus que trois points à prendre pour bien députer la compétition, cette rencontre est également un avant-goût du Mondial au Qatar. Français et Danois se retrouveront le 26 novembre à Doha, en phase de groupes de la Coupe du monde.

Suivez France-Danemark en direct :