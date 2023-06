EN DIRECT - France-Grèce : les Bleus visent le sans-faute avant les vacances

Les hommes de Gustavo Poyet, l'ancien entraîneur bordelais, n'ont pas non plus perdu le moindre point dans ces qualifications. Après s'être imposés à Gibraltar (0-3), ils ont reçu et battu l'Irlande (2-1), vendredi. Un début de parcours probant qui peut leur permettre d'espérer se qualifier pour leur première grande compétition depuis 2014 : un succès ce lundi les ramènerait à hauteur de points avec la France, eux qui comptent un match de moins que leurs adversaires de ce soir.

Un scénario que Didier Deschamps veut forcément éviter, afin de s'épargner un automne stressant, alors que la qualification tend (déjà) les bras aux Bleus. "C'est le dernier match, le dernier gros effort", a lancé le sélectionneur des Bleus, dimanche devant la presse. "Une victoire serait un grand pas vers l'Euro", a reconnu de son côté Kingsley Coman. "Prendre les trois points serait une bonne idée pour les mettre un peu derrière" au classement, a martelé le vice-capitaine Antoine Griezmann.