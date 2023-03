EN DIRECT - France-Pays-Bas : les Bleus du capitaine Mbappé démarrent un nouveau cycle

Après les retraites internationales de Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema, quatre leaders sur la pelouse et en dehors, une page se tourne pour la sélection tricolore. Et même si le sélectionneur a vu son bail prolongé jusqu'en 2026, c'est bien une nouvelle page que les Bleus s'apprêtent à écrire avec le lancement des éliminatoires à l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet, en Allemagne).

Les coéquipiers de Kylian Mbappé, qui a hérité du brassard de capitaine, vont d'ailleurs rapidement devoir (re)trouver des repères collectifs tant cette campagne de qualification ramassée dans le temps (entre le 23 mars et le 21 novembre 2023) s'annonce intense. À commencer par cette entrée en matière relevée contre des Néerlandais également en pleine transition générationnelle.