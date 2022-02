EN DIRECT - JO d'hiver 2022 : après l'argent de Tess Ledeux, le biathlon en piste

PATINAGE ARTISTIQUE : VALIEVA AU SOMMET, LA RUSSIE SACRÉE





L'équipe russe sous drapeau neutre, portée par la prodige de 15 ans Kamila Valieva, a été sacrée championne olympique dans l'épreuve par équipes de patinage artistique, lundi à Pékin. Au bout des quatre programmes courts et des quatre programmes libres, les Russes ont totalisé 74 points et ont devancé les États-Unis de Nathan Chen (65) et le Japon de Yuma Kagiyama et Shoma Uno (63).