EN DIRECT - JO d'hiver 2022 : après l'or, de l'argent pour Quentin Fillon Maillet sur le sprint

SKI ALPIN : PINTURAULT "VA MIEUX" ET SERA AU DÉPART DU GÉANT





Il va "de mieux en mieux". A la veille du géant, dimanche, Alexis Pinturault a donné de ses nouvelles, après avoir été blessé à l'épaule droite lors d'une chute, jeudi, sur le combiné. "Je sens que les choses s'améliorent, hier c'était pas terrible du tout, aujourd'hui c'est mieux qu'hier et j'espère que demain ce sera encore mieux. Toutes ces heures, ce travail de kiné, font du bien", a-t-il confié.





"Je me sens plutôt bien. Ça aurait pu être pire, l'épaule aurait pu complètement sortir. Je serai au départ du géant, certes pas dans les meilleures dispositions mais j'ai envie de tenter ma chance", a assuré le triple médaillé olympique, dont deux fois en géant (bronze en 2014 et 2018), qui poursuit son protocole médicale jusqu'à la course pour "relâcher, donner de la mobilité et mieux bouger l'épaule".