EN DIRECT - JO d'hiver 2022 : Chloé Trespeuch en argent en snowboard cross

CRÈVE-COEUR POUR MIKAELA SHIFFRIN





Éliminée, contre toute attente, après seulement quelques portes lors de la première manche du slalom féminin, Mikaela Shiffrin n'a pas caché sa déception. "C'est décevant, assez horrible", lance-t-elle, "je me sens vraiment mal". "Toute ma carrière, mon ski a été vraiment solide et j'ai appris à lui faire confiance. Quand il y a de la pression, de la nervosité et le sentiment de vouloir bien faire, je reviens toujours à l'idée fondamentale que je pourrai m'appuyer sur du bon ski. Donc ce n'est pas la fin du monde [...] mais je sens que je dois me poser beaucoup de questions", lâche-t-elle avec dépit.





"Je suis perdue, je ne sais pas vraiment ce qui a mal tourné", renchérit la skieuse américaine. "Je suis très déçue et j'ai des raisons de l'être, mais j'ai vécu des choses plus dures et j'ai des raisons d'être optimiste pour la suite", tente-t-elle de se rassurer. "On est aux JO : c'est le principal", conclut-elle.