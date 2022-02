EN DIRECT - JO d'hiver 2022 : le couple Papadakis-Cizeron a rendez-vous avec l'or

SKI ALPIN : JEUX TERMINÉS POUR VLHOVA





La Slovaque Petra Vlhova, sacrée championne olympique de slalom mercredi, ne prendra pas le départ de la descente et du combiné, à cause d'une blessure à la cheville gauche, a confirmé son frère Boris Vlha à l'AFP. Elle préfère récupérer et "préparer le reste de la saison", a-t-il indiqué, confirmant une information de médias slovaques.





Tenante du titre du gros globe de cristal, la Slovaque est actuellement deuxième du classement général de la Coupe du monde de ski alpin, à 17 points de l'Américaine Mikaela Shiffrin. La Coupe du monde femmes doit reprendre à Crans Montana (Suisse) fin février. Petra Vlhova devrait reprendre une semaine plus tard à Lenzerheide (5 et 6 mars) pour un Super-G et géant.