EN DIRECT - JO d'hiver 2022 : les fondeurs français en piste sur le 15 km

SKI DE FOND





Therese Johaug (Norvège) a remporté le titre olympique du 10 km classique. Elle a devancé deux Finlandaises, Kerttu Niskanen - battu pour seulement quatre dixièmes de seconde - et Krista Parmakoski (3e,+31.5).





Les deux Françaises engagées, Coralie Bentz et Melissa Gal, ont terminé respectivement 40e et 41e, à plus de 3 minutes de la tête de course.