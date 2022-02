EN DIRECT - JO de Pékin : des médailles à en pleuvoir pour la délégation française ?

BIATHLON





Quadruple vainqueur de la Coupe du monde, et l'un des pionniers du biathlon tricolore, Raphaël Poirée a estimé que la France était "devenue la référence" dans cette discipline. "C'est un travail de très longue haleine mais il y a eu un déclic avec les JO d'Albertville en 1992 avec la victoire de l'équipe féminine en relais. Puis il y a eu ma génération puis celle de Martin Fourcade", raconte le champion français. "Maintenant on n'a plus de complexes. On a beaucoup appris des Norvégiens et le biathlon français s'est de plus en plus professionnalisé", met-il en avant.





L'ancien biathlète a également salué le succès de son compatriote, Quentin Fillon Maillet, durant ses Jeux olympiques. "Je ne suis pas surpris" de son changement de dimension, affirme-t-il. "On l'attend depuis un moment". "C'est le mental qui fait la différence" et "c'est le meilleur tireur debout", ajoute-t-il. "Ce qui m'impressionne, c’est son amour pour le biathlon. Il a eu des moments durs dans sa vie et il a dû se battre. Rien n'a été gratuit pour lui", s'émerveille-t-il.