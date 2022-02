EN DIRECT - JO d'hiver 2022 : grosse déception pour les Français en skiathlon

D'un point de vue sportif, la France vise une quinzaine de médailles, comme à Pyeongchang (Corée du Sud) en 2018 (dont cinq en or), et à Sotchi (Russie) en 2014 (dont quatre en or). 87 athlètes de la délégation tricolore vont participer aux épreuves, emmenés par les porte-drapeaux Tessa Worley (ski alpin) et Kevin Rolland (ski freestyle).