EN DIRECT - OM-PSG : Mbappé puis Messi refroidissent le Vélodrome

Quel système les Marseillais vont-ils mettre en place pour trouver la parade ? Tudor, privé en défense de Samuel Gigot et de Chancel Mbemba, pourra compter sur Eric Bailly, de retour de suspension, et du tandem Balerdi / Kolasinac. Seule certitude : après des années de disette, le vent a tourné. Et la confiance est de retour. "On joue match par match pour gagner et pour regarder notre objectif. On regarde le titre. On ne joue pas pour faire du théâtre ici", a ainsi déclaré Mbemba après la victoire marseillaise à Toulouse le week-end dernier. "On joue face au PSG. On est chez nous. On est obligés, on est obligés... Oui, on pense au titre. On est obligés", avait ajouté l'ancien défenseur de Porto, dont le mantra "on est obligés" est depuis devenu le mot d'ordre des supporters marseillais sur les réseaux sociaux.