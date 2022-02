Jusqu'à cette 94e minute, le club de la capitale pouvait pourtant nourrir des regrets. Privés de Neymar Jr au coup d'envoi, blessé depuis fin novembre, les hommes de Mauricio Pochettino ont éteint le Real Madrid, inoffensif. Mais ils ont longtemps buté sur un Thibaut Courtois des grands soirs. Le portier du Real a repoussé toutes les tentatives de Mbappé (18', 50', 56'), et même un penalty de Léo Messi (62'), moins flamboyant que son partenaire d'attaque.

L'entrée de Neymar Jr, en lieu et place d'Angel Di Maria, a apporté plus de dynamisme à l'attaque parisienne. Le Brésilien est même passé tout proche d'offrir la victoire à Paris peu avant le temps additionnel (87'), mais son centre-tir a fui le cadre. Il aura donc fallu attendre les ultimes secondes pour voir les filets trembler et le PSG l'emporter.