EN DIRECT - Ligue des champions : Manchester City veut faire tomber le Real Madrid, tenant du titre

Les Merengue, qui reçoivent à l'aller ce mardi 9 mai (21h) et qui voyageront à Manchester le 17 mai, ne pourront pas compter sur leur bouillant stade Santiago-Bernabéu pour renverser une éventuelle situation compromise, comme ils avaient pu le faire la saison passée, parfois de manière irrationnelle. Ils pourront toutefois s'appuyer sur le Ballon d'Or 2022, Karim Benzema. S'il a souvent été freiné par les pépins physiques à répétition depuis le début de l'année, le Français a tout de même trouvé le chemin des filets à 29 reprises en 38 rencontres (dont quatre en huit matchs de C1). Mais le poids des années commençant à se faire sentir pour le buteur de 34 ans, le Real Madrid devra, en parallèle, espérer des grosses performances de ses compères offensifs - Vinicius Jr et Rodrygo - et de l'inusable paire Luka Modric-Toni Kroos pour espérer voir une nouvelle finale européenne.