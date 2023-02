EN DIRECT - PSG-Bayern Munich : le soir ou jamais pour se rebeller

Un vent de révolte soufflera-t-il sur Paris ? Englué dans une spirale de mauvais résultats, avec quatre défaites en un mois et demi, dont deux la semaine passée - à Marseille (2-1) en Coupe de France puis à Monaco (3-1) en championnat - le PSG n'est clairement pas au mieux. C'est la tête pleine de doutes que le club de la capitale s'avance, malgré tout, vers le match le plus important de sa saison. Christophe Galtier et ses joueurs ont tout à craindre de la venue du Bayern Munich au Parc des Princes, mardi 14 février (à 21h, en live commenté sur TF1info), en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Une déculottée à domicile face au Rekordmeister, soudainement requinqué après un début d'année 2023 poussif, ruinerait pour de bon la saison des Parisiens, dont la première place en Ligue 1 est aussi menacée. Mais si le passé nous a appris une chose, c'est qu'avec le PSG, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Piqués dans leur fierté, les coéquipiers de Kylian Mbappé - tout juste revenu de blessure et qui débutera la partie sur le banc-, pourraient être amenés à se révolter. Histoire de ne pas anéantir totalement leurs chances de qualification avant le match retour, le 8 mars prochain, à Munich.