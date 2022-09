EN DIRECT - Ligue des Champions : face à Tottenham, l'OM veut y croire

"L'équipe est prête et on commence avec beaucoup de joueurs en forme. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes l’équipe du 4e chapeau", a tout de même relativisé Tudor. Dans son groupe, l’envie de bien débuter la compétition n’est guère dissimulée : "La dernière campagne n'a pas été bonne, on était complètement passés à côté et on n'a pas été niveau de cette Ligue des Champions. Aujourd'hui, on aspire à faire beaucoup mieux. On a un groupe homogène, on a nos chances", a estimé Dimitri Payet.