EN DIRECT - France-Maroc : immenses favorites, les Bleues visent un nouveau quart de finale

Entamant un nouveau cycle après la fin difficile de l'ère Corinne Diacre, les tricolores sont montées en puissance au fur et à mesure du premier tour. Incapables de trouver la faille contre une Jamaïque bien en place et qui n'a toujours pas encaissé de but dans la compétition (0-0), elles ont ensuite dominé, au forceps, le Brésil (2-1), puis le Panama (6-3), au terme d'un match décousu.

Désormais, c'est une nouvelle compétition qui commence pour les joueuses d'Hervé Renard. Et elles peuvent avoir de l'ambition dans un tournoi dans lequel de nombreuses têtes d'affiche (Canada, États-Unis, Allemagne notamment) ont déjà pris la porte. Mais il faudra, pour espérer aller loin, faire preuve de plus de régularité et de pragmatisme dans les deux surfaces. Mais attention, si elles s'avancent en grandes favorites de leur huitième de finale, les Bleues ne doivent pas non plus tomber dans la facilité, sous peine d'être sanctionnées. Elles peuvent, pour cela, s'appuyer sur l'immense expérience des taulières Wendie Renard, Eugénie Le Sommer, Grace Geyoro ou encore Sakina Karchaoui.