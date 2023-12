EN DIRECT - Lens-Séville : une qualification en Ligue Europa dans le viseur des "Sang et Or"

D'ores et déjà écarté de la course à la qualification pour les phases finales de la Ligue des champions, le RC Lens espère s'assurer un printemps européen en étant reversé en Ligue Europa. Pour cela, les joueurs de Franck Haise ne doivent pas s'incliner contre le FC Séville, ce mardi (18h45), à Bollaert-Delelis (Pas-de-Calais). Suivez cette rencontre décisive en notre compagnie.

Le rêve de participer aux matchs couperets de la Ligue des champions s'est évaporé. Mais l'espoir de s'offrir une belle épopée européenne est, lui, encore vivace. Restant sur trois matchs sans victoire malgré un début de campagne séduisant, le RC Lens ne peut mathématiquement plus terminer dans les deux premières places du groupe B.

Mais, avec cinq points, les Nordistes se trouvent en ballotage favorable pour le troisième strapontin, qui permet d'être reversé en Ligue Europa (avec un statut de tête de série pour d'éventuels seizièmes de finale). Comptant trois unités de plus que le FC Séville, leur dernier adversaire lors de ce premier tour, les Sang et Or peuvent se contenter d'un match nul, ce mardi (18h45) à Bollaert-Delelis. Une victoire devant leur bouillant public, la deuxième cette saison sur la scène continentale, serait, elle aussi, synonyme de printemps européen en C3.

Le FC Séville, un monstre d'expérience

Si la tâche n'est pas impossible, d'autant moins au vu de l'état de forme des Andalous, qui pointent à une piteuse 16e place de leur championnat local (deux victoires en quinze rencontres), elle n'en reste pas moins ardue. Malgré leurs difficultés dans les deux surfaces, les coéquipiers de Sergio Ramos demeurent habitués aux joutes européennes des grands soirs. D'ailleurs, malgré un début d'exercice complétement manqué en 2022-2023, ils avaient trouvé les ressources pour, encore une fois, remporter le titre en Ligue Europa. Leur septième dans cette compétition, un record.

En face, les Artésiens, ne peuvent pas se targuer de disposer d'une telle expérience, eux qui retrouvaient la grande Coupe d'Europe pour la première fois en vingt ans. Ils restent, en plus, sur quelques rencontres peu abouties, entre la claque reçue à Arsenal (6-0), la victoire en trompe-l'œil contre un Olympique Lyonnais malade (3-2) ou le match nul terne concédé contre Montpellier (0-0).

"Souvent, les matchs avant les confrontations en Coupe d'Europe ont été difficiles (cette saison). Ce n'est pas une excuse. Il nous faudra montrer un autre visage mardi si on veut espérer quelque chose", a reconnu l'entraineur lensois Franck Haise. "On a tous envie de faire un gros match. J'ai envie de continuer à vivre des matchs de Coupe d'Europe", a ajouté le technicien, qui attend une réaction d'orgueil de ses protégés. Les partenaires de Brice Samba ont leur destin au bout du pied, à eux d'en profiter.

Suivez la rencontre en notre compagnie dans le live ci-dessus.