France-Angleterre (25-13) : ils l'ont fait, les Bleus arrachent un 10e Grand Chelem !

10 GRANDS CHELEMS





Les Bleus de Fabien Galthié et Antoine Dupont, auteurs de trois essais face au XV de la Rose, n'avaient plus remporté la compétition depuis 2010. Ils ont battu l'Italie (37-10), l'Irlande (30-24), l'Ecosse (36-17), le pays de Galles (13-9) et les Anglais.





Merci d'avoir suivi ce match avec nous, on s'est bien régalé, on a bien vibré et ça se termine de la plus belle des manières.