EN DIRECT - Dortmund-PSG : victoire impérative pour les Parisiens

Sur courant alternatif depuis le début de cette Ligue des champions, le Paris Saint-Germain se trouve dans une position précaire à Dortmund. Pour s'assurer une qualification pour les 8es de finale de la compétition, la bande à Kylian Mbappé doit absolument l'emporter, ce mercredi (21h), au Signal Iduna Park. Suivez le match avec nous.

Attention danger. Inconstant, parfois même inconsistant, depuis le coup d'envoi de la Ligue des champions 2023-2024, le Paris Saint-Germain se retrouve dos au mur avant la dernière journée de la phase de poules. Le club de la capitale, qui compte 7 points, doit absolument l'emporter contre le Borussia Dortmund, ce mercredi (21h) au Signal Iduna Park, pour s'assurer d'être au rendez-vous des 8es de finale.

Le cas échéant, il passerait même devant son adversaire du soir, battu en septembre au Parc des Princes (2-0) et s'adjugerait, sur le gong, la première place du groupe F. Le club allemand, déjà qualifié et qui compte actuellement dix unités, serait alors devancé à la différence de buts particulière (soit le résultat des confrontations entre les deux équipes).

Un destin en balance en cas de contre-performance

Au contraire, en cas de revers, les joueurs de Luis Enrique n'auraient tout simplement plus leur destin entre les mains. Les résultats de ses poursuivants - Newcastle et l'AC Milan, tous deux gratifiés de 5 points - pourraient les envoyer à la troisième place du groupe, synonyme de reversement en Ligue Europa. Dans le détail, en cas de nul ou défaite, le PSG peut être devancé par les Magpies, qui disposent de la différence de buts particulière, à condition que ces derniers gagnent contre les Rossoneri à Saint-James Park. Les Milanais, de leur côté, doivent empocher les trois points et espérer une déroute de la bande à Kylian Mbappé pour ravir un des précieux strapontins synonyme de qualification pour le grand huit de cette C1. À noter qu'un match nul en Angleterre assure, de facto, l'une des deux premières places de leur poule aux Parisiens.

"C'est un match qu'on veut jouer pour le club, pour notre carrière. Cela peut nous lancer dans cette compétition pour le reste de la saison", lance le capitaine Marquinhos, de retour de blessure. "Si je pensais que cette équipe n'avait pas le caractère pour s'imposer, je serais resté à la maison", assure le défenseur brésilien. Problème, ses coéquipiers ont, jusqu'ici, affiché des failles criantes en déplacement, sombrant à Newcastle (4-1) et s'inclinant à Milan (2-1).

"Le plus important, c'est de suivre notre plan, ne pas céder à la pression. Si vous ne voulez pas de pression, il ne faut pas signer dans un grand club", explique, de son côté, l'entraîneur espagnol Luis Enrique, qui enregistre le retour de Warren Zaïre-Emery, devenu incontournable dans l'entrejeu. Mais derrière sa confiance affichée, l'ancien sélectionneur de la Roja espère surtout ne pas devenir le premier technicien de l'ère qatarie à connaître une élimination si tôt dans la compétition...

A VENIR Ligue des champions - Phase de poules Le 13 décembre 2023 , Signal Iduna Park, à Dortmund BVB Dortmund Paris Saint-Germain 0 - 0

Suivez le match entre notre compagnie dans le live ci-dessus.