EN DIRECT - Le PSG confirme le départ de son entraîneur Christophe Galtier

Comme attendu, c'est une page qui se tourne au Paris Saint-Germain. Quelques semaines après celui de Lionel Messi, qui va traverser l'Atlantique, le club de la capitale a annoncé mercredi le départ, d'un commun accord, de son entraîneur Christophe Galtier. Le technicien français, par ailleurs poursuivi par la justice pour harcèlement moral et discrimination, est remercié après une seule saison, marquée par une nouvelle désillusion en Ligue des champions et une année 2023 particulièrement difficile. "Le Club tient à souligner son professionnalisme et son engagement, qui ont permis aux Rouge & Bleu de remporter un historique onzième titre de Championnat de France ainsi qu’un Trophée des Champions", commente la direction parisienne dans un communiqué.

C'est Luis Enrique, l'architecte de la célèbre "remontada" du FC Barcelone contre Paris quelques années plus tôt, qui devrait reprendre le flambeau. Dans cette optique, une conférence de presse est prévue, à partir de 13h45, au Campus PSG. Dans la foulée, l'arrivée de plusieurs joueurs devrait être officialisée.