EN DIRECT - Kylian Mbappé reste à Paris : avant le 20H de TF1, première conférence de presse après sa prolongation au PSG

Outre l'aspect financier, le natif de Bondy a visiblement obtenu des garanties sportives de la part club de la capitale. Le départ du directeur sportif, Leonardo, qui divisait profondément en interne - et dont la relation avec le joueur de 23 ans s'était fortement dégradée ces derniers mois - a d'ores et déjà été officialisé. Il devrait être remplacé par Luis Campos, notamment passé par Porto et Monaco. L'entraîneur, Mauricio Pochettino, devrait, lui aussi, faire ses valises.