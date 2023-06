EN DIRECT - Finale du Top 14 : La Rochelle vise un doublé historique, Toulouse son 22e bouclier de Brennus

S'ils s'appuient sur une base similaire - entre grosse défense et huit de devant conquérant -, Toulousains et Rochelais proposent deux philosophies de jeu différentes. Quand les Rochelais misent sur une pression de tous les instants dans les rucks, des mauls destructeurs et un jeu au pied millimétré - un jeu à l'Irlandaise en quelque sorte -, usant physiquement son adversaire, les Toulousains, eux, s'épanouissent dans le désordre et les initiatives individuelles.

"Pour caricaturer, disons que c'est plus frontal d'un côté (La Rochelle), plus ouvert de l'autre (Toulouse). Ça vient de l'histoire et de la culture de deux clubs et forcément aussi des conceptions rugbystiques des deux managers (Ronan O'Gara et Ugo Mola)", confirme le troisième ligne toulousain, François Cros, dans les colonnes de L'Équipe. Une opposition de styles qui a tout pour enflammer un Stade de France à guichets fermés.