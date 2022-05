EN DIRECT - Ligue des champions : le Real Madrid et Liverpool rêvent d'une nouvelle étoile

AVANT-MATCH





Seul international français concerné par la finale de Ligue des champions samedi au Stade de France, Karim Benzema rejoindra la sélection lundi soir à Clairefontaine avant la Ligue des nations. "Ceux qui sont là ont eu, pour certains, une semaine ou 15 jours de repos. Karim, lui, joue ce (samedi) soir et nous rejoindra lundi soir", a indiqué Didier Deschamps en conférence de presse. "On n'a rien organisé de spécial (pour la finale), évidemment qu'on la regardera ensemble ou en différents groupes. C'est le dernier grand match de chaque saison, avec un titre de champion d'Europe en jeu, on sera attentif à ce qu'il se passe", a-t-il ajouté.





"Évidemment, pour Karim, c'est mieux s'il peut venir avec un titre de champion d'Europe. Et dans la course aux récompenses individuelles comme le Ballon d'Or, déjà avec ce qu'il a très bien fait cette saison, s'il a ce titre-là en plus, cela ne peut qu'aller dans le bon sens", a également espéré "DD".