EN DIRECT - Ligue des nations : la France reléguée ? Suivez la rencontre des Bleus face à l'Autriche

Avis de tempête sur les Bleus. Amputée de nombreux cadres, forfaits sur blessure, bousculée par des polémiques à répétition au sein de la fédération, l'équipe de France de football reçoit ce jeudi soir l'Autriche (20h45), au Stade de France, pour une rencontre ô combien cruciale pour son avenir. Après un mois de juin raté (deux nuls et deux défaites), les hommes de Didier Deschamps n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent rester en première division de Ligue des nations.

Avec deux points au compteur, l'équipe de France est en effet quatrième et dernière du groupe A, derrière le Danemark (9 points), la Croatie (7) et l'Autriche (4). La qualification au "Final four", qui lui aurait permis de défendre son titre acquis à l'automne dernier, est d'ores et déjà aux oubliettes. Seul le maintien en première division est encore accessible.