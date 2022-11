EN DIRECT - Brésil-Serbie : la "Seleção" lance sa quête d'un sixième sacre

Et la "Seleção" est prévenue. Mardi, son meilleur rival et autre favori du tournoi, l'Argentine, a été surpris par l'Arabie Saoudite (2-1). Une piqûre de rappel pour le Brésil. "Les contre-performances d'autres pays, comme l'Argentine, doivent nous faire réfléchir", a insisté le sélectionneur Tite devant la presse, à la veille de la rencontre. "On sait qu'il n'y a pas de moments faciles pendant une Coupe du monde."

Celui contre la Serbie de Dusan Vlahovic s'annonce complexe. Lors des qualifications pour le Mondial qatari, les Serbes avaient créé la surprise en devançant dans leur poule le Portugal de Cristiano Ronaldo, contraint d'en passer par des barrages. Neymar et ses coéquipiers savent à quoi s'attendre.

Suivez la rencontre entre le Brésil et la Serbie :